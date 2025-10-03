الأخبار
الولايات المتحدة تعلن قتل أربعة أشخاص في ضربة جديدة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات

2025-10-03
الولايات المتحدة تعلن قتل أربعة أشخاص في ضربة جديدة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات
الولايات المتحدة تعلن قتل أربعة أشخاص في ضربة جديدة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات

نفذّت القوات الأميركية ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.
     
وقال هيغسيث على منصة إكس: "قتل أربعة مهربي مخدرات إرهابيين على متن القارب في الضربة" التي "نفذت في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا بينما كان المركب ينقل كميات كبيرة من المخدرات باتجاه أميركا لتسميم شعبنا".

