تصويت مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في إنهاء الشلل الحكومي

سقط مقترح تمويل قدمه الجمهوريون في التصويت في مجلس الشيوخ الجمعة، ما يمدد الشلل الحكومي في الولايات المتحدة إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.



وتوقّف تمويل الوكالات الفدرالية منذ الأربعاء مع تقويض مجموعة واسعة من الخدمات العامة نتيجة الجمود المخيّم على النقاشات في الكونغرس.

ولم يحظ المقترح الجمهوري بالعدد الكافي من أصوات الديموقراطيين المطلوبة لإمراره في المجلس المنقسم بين الحزبين.