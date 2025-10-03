إسرائيل ترحّل دفعة أولى من ناشطي "أسطول الصمود العالمي"

رحّلت إسرائيل الجمعة أربعة ناشطين إيطاليين، هم الأوائل بين مئات الآخرين الذين أوقفوا على متن "أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضت بحرية الدولة العبرية آخر سفنه الجمعة، منهية بذلك مسعاه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.



وأكدت إسرائيل عزمها ترحيل الناشطين إلى أوروبا، مضيفة أن أيا من السفن لم تتمكن من كسر الحصار البحري الذي تفرضه على القطاع الفلسطيني.



وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة ترحيل أربعة ناشطين إيطاليين.



وكتبت في منشور عبر إكس: "تتخذ التدابير لإنهاء استفزاز (الأسطول) وإنجاز طرد المشاركين في هذه المهزلة". وأوضحت "طُرد أربعة مواطنين إيطاليين. والآخرون بصدد الطرد"، مضيفة أن إسرائيل "تريد الانتهاء من هذه التدابير بأسرع وقت ممكن".

