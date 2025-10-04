وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة معدنية تحمل صورة ترامب

تنظر وزارة الخزانة الأميركية في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في مناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون.

وأعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.

ونشر بيتش على منصة اكس، مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه "يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبًا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكوميّ الأميركيّ”.

ويُظهر أحد التصاميم صورة لترامب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعا قبضته أمام علم أميركيّ مع عبارة "حارب حارب حارب".

وهذه الصورة أخذت بعد محاولة اغتياله العام الماضي خلال حملته الانتخابية.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخزانة أنّ هذه المسودة الأولى تعكس بوضوح الروح الراسخة لبلدهم وديمقراطيتهم، حتى في مواجهة عقبات هائلة.