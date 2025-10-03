الأخبار
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا

2025-10-03 | 17:30
ترامب: أعتقد أن &quot;حماس&quot; مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه "استنادًا إلى البيان الذي أصدرته حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف فورًا قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة! في الوقت الحالي، الأمر خطير جدًا للقيام بذلك. نحن بالفعل في مناقشات حول التفاصيل التي يجب تسويتها".

وقال ترامب عبر "تروث سوشيال": "هذا لا يتعلق بغزة وحدها، بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط".
 

