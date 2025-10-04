الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اردوغان: حماس أظهرت استعدادها للسلام
أخبار دولية
2025-10-04 | 08:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اردوغان: حماس أظهرت استعدادها للسلام
رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برد حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرا أنه يظهر استعداد الحركة الإسلامية الفلسطينية للسلام.
وقال أردوغان اثناء احتفال أقيم في إسطنبول: "اظهرت حماس، كما فعلت مرات عديدة في السابق، استعدادها للسلام. لقد فُتحت نافذة أمل لتحقيق سلام دائم في منطقتنا".
أخبار دولية
أظهرت
استعدادها
للسلام
التالي
جنوب أفريقيا ترحب بموافقة حماس على إطلاق الرهائن الإسرائيليين
مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف "المجزرة" في غزة "نهائيا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-02
أردوغان: ما حدث يظهر أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام
آخر الأخبار
2025-10-02
أردوغان: ما حدث يظهر أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام
0
أخبار دولية
2025-07-21
أردوغان: الشرع أظهر موقفًا قويًا في المواجهة مع إسرائيل
أخبار دولية
2025-07-21
أردوغان: الشرع أظهر موقفًا قويًا في المواجهة مع إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-09-05
“حماس” تبث شريطًا مصورًا يظهر رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة
أخبار دولية
2025-09-05
“حماس” تبث شريطًا مصورًا يظهر رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة
0
آخر الأخبار
2025-08-26
الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي أظهر أن القوات رصدت كاميرا "وضعتها حماس" في المنطقة
آخر الأخبار
2025-08-26
الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي أظهر أن القوات رصدت كاميرا "وضعتها حماس" في المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:20
زلزال بقوة 6 درجات قرب الساحل الشرقي لهونشو باليابان
أخبار دولية
12:20
زلزال بقوة 6 درجات قرب الساحل الشرقي لهونشو باليابان
0
أخبار دولية
12:01
انفجار هائل أعقبه إطلاق نار في وسط مقديشو
أخبار دولية
12:01
انفجار هائل أعقبه إطلاق نار في وسط مقديشو
0
أخبار دولية
11:45
ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"
أخبار دولية
11:45
ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"
0
أخبار دولية
11:11
ويتكوف وجاريد كوشنير إلى مصر لبحث الإفراج عن الرهائن في غزة
أخبار دولية
11:11
ويتكوف وجاريد كوشنير إلى مصر لبحث الإفراج عن الرهائن في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:45
ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"
أخبار دولية
11:45
ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"
0
أخبار لبنان
11:59
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نتراجع ولن نصمت... ونطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب
أخبار لبنان
11:59
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نتراجع ولن نصمت... ونطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب
0
آخر الأخبار
10:06
الشيخ نعيم قاسم: عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات فتعطيهم مجالا أنهم يخرقون ونخرق فيتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب ونحن اتخذنا قرارا بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة
آخر الأخبار
10:06
الشيخ نعيم قاسم: عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات فتعطيهم مجالا أنهم يخرقون ونخرق فيتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب ونحن اتخذنا قرارا بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة
0
أخبار لبنان
12:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
0
أخبار لبنان
05:42
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
أخبار لبنان
05:42
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
0
أخبار لبنان
05:36
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
أخبار لبنان
05:36
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
0
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
2
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
3
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
4
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
5
خبر عاجل
23:33
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
خبر عاجل
23:33
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
6
خبر عاجل
15:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
خبر عاجل
15:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
7
أخبار دولية
23:57
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
أخبار دولية
23:57
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
8
خبر عاجل
23:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
خبر عاجل
23:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More