اردوغان: حماس أظهرت استعدادها للسلام

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برد حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرا أنه يظهر استعداد الحركة الإسلامية الفلسطينية للسلام.وقال أردوغان اثناء احتفال أقيم في إسطنبول: "اظهرت حماس، كما فعلت مرات عديدة في السابق، استعدادها للسلام. لقد فُتحت نافذة أمل لتحقيق سلام دائم في منطقتنا".