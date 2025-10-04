جنوب أفريقيا ترحب بموافقة حماس على إطلاق الرهائن الإسرائيليين

رحبت حكومة جنوب أفريقيا بموافقة حركة حماس على إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب خطة أميركية بشأن بغزة، وحثت إسرائيل على الإفراج عن السجناء السياسيين والأطفال الفلسطينيين في المقابل.



وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان: "نرحب بقرار حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستعدادها المعلن لمزيد من التعاون. يجب أن يُقابل هذا القرار بإجراء مماثل من قبل دولة إسرائيل".