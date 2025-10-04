حركة الشباب تتبنى الهجوم على مركز احتجاز في وسط مقديشو

تبنت حركة الشباب الاسلامية هجوما انتحاريا بعد ظهر السبت استهدف مركز احتجاز تابعا للاستخبارات الصومالية في وسط مقديشو، يتم فيه عادة استجواب مقاتليها.



وقالت الحركة في بيان إن "المقاتلين المجاهدين شنوا اليوم السبت عملية استشهادية على المركز المعروف باسم غودكا جيلاكاو في مقديشو".