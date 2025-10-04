حشود في روما دعما للفلسطينيين

تظاهر مئات آلاف الأشخاص بحسب المنظمين في روما دعما للفلسطينيين، مطالبين بإنهاء الحرب على غزة، وذلك في اليوم الرابع من تعبئة شعبية واسعة أعقبت اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات الدولي.



وهتف المشاركون وبينهم عائلات وأطفال "كلنا فلسطينيون" و"الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة".



وأعلن المنظمون مشاركة مليون متظاهر. ولم تتمكن الشرطة في اتصال اجرته وكالة فرانس برس، من تحديد عدد المشاركين على الفور.



وسار المتظاهرون تحت الشمس في قلب العاصمة الإيطالية وسط انتشار أمني كثيف.



ورفع المشاركون الذين لوح العديد منهم بالأعلام الفلسطينية والكوفيات، لافتات كتب عليها "المستوطنات اليهودية خارج الضفة الغربية" و"انهوا نظام الفصل العنصري" و"الأرض المقدسة تطالب بالسلام".



وتشهد العديد من المدن الإيطالية تظاهرات كبرى يوميا منذ اعتراض القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة مساء الأربعاء.