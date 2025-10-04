مسؤول في المخابرات الأوكرانية: الصين تزود روسيا بمعلومات مخابراتية عن أهداف في أوكرانيا

كشف المسؤول في المخابرات الأوكرانية أوليه ألكسندروف لوكالة يوكرينفورم الرسمية للأنباء أن الصين تقدم معلومات مخابراتية لروسيا لتمكين موسكو من توجيه ضربات صاروخية داخل أوكرانيا بشكل أفضل.



وأوضح أن الصين تقدم المعلومات التي تحصل عليها عبر الأقمار الصناعية إلى روسيا عن أهداف منها تلك التي يوجد بها استثمار أجنبي.



وقال: "هناك أدلة على وجود مستوى رفيع من التعاون بين روسيا والصين يتعلق بعمليات استطلاع بالأقمار الصناعية لأراضي أوكرانيا لتحديد مواقع استراتيجية لاستهدافها".



وأضاف: "كما رأينا في الأشهر القليلة الماضية، ربما يعمل بهذه المواقع مستثمرون أجانب".