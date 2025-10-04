ترامب: إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي" وموافقة حماس ستؤذن بوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي" من غزة، مشيرا إلى أنه جرى نقل ذلك لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وأوضح ترامب أنه "عندما تؤكد حماس ذلك"، سيكون وقف إطلاق النار ساريا "على الفور" وسيبدأ تبادل الأسرى مما يُمهد الطريق للمرحلة التالية من انسحاب إسرائيل من القطاع الفلسطيني.