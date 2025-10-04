الشرطة الجورجية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي

أطلقت الشرطة الجورجية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين للحكومة حاولوا اقتحام القصر الرئاسي، فيما احتشد عشرات آلاف الأشخاص تزامنا مع انتخابات محلية تلبية لدعوة من المعارضة التي دعت إلى "إنقاذ" الديموقراطية.وقبل التظاهرة، تعهدت السلطات برد حازم على من وصفتهم بالساعين إلى "ثورة".وشاهد مراسل وكالة فرانس برس عشرات آلاف الأشخاص وهم يلوحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي في ساحة الحرية في تبليسي للمشاركة في ما أطلق عليه المنظمون تسمية "تجمع وطني".وسار المتظاهرون نحو القصر الرئاسي وحاولوا اقتحامه، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأقام المتظاهرون حواجز وأشعلوا فيها النيران.وقال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه للصحافيين أن المتظاهرين "أعلنوا إطاحة النظام الدستوري واستبداله من طريق العنف، واتخذوا خطوات ملموسة نحو ذلك. سيُحاكم كل من تورط في هذا العمل العنيف".واتهم مسؤولي الاتحاد الأوروبي بدعم "محاولة لإطاحة النظام الدستوري" ودعا سفير التكتل إلى إدانة الاضطرابات معتبرا أنه يتحمل المسؤولية في ذلك.