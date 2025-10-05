الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بولندا تدفع بطائرات لحماية مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا
أخبار دولية
2025-10-05 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بولندا تدفع بطائرات لحماية مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا
أعلنت القوات المسلحة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أن أوامر صدرت لطائرات بولندية وأخرى حليفة بالإقلاع على وجه السرعة لحماية المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على أوكرانيا شملت مناطق قريبة من الحدود البولندية.
وقالت قيادة العمليات في الجيش البولندي في منشور على موقع إكس: "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، بينما وضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب".
وبحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، كانت كافة أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب قصوى عقب تحذيرات من سلاح الجو الأوكراني من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.
أخبار دولية
بطائرات
لحماية
مجالها
الجوي
غارات
روسية
أوكرانيا
التالي
وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية
إرتفاع عدد قتلى إنهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 36
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-10
موسكو تتهم بولندا بنشر "خرافات" عن خرق مسيرات مجالها الجوي بهدف تصعيد نزاع أوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-10
موسكو تتهم بولندا بنشر "خرافات" عن خرق مسيرات مجالها الجوي بهدف تصعيد نزاع أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-09-11
بولندا تحد من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد خرق مسيرات مجالها الجوي
أخبار دولية
2025-09-11
بولندا تحد من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد خرق مسيرات مجالها الجوي
0
آخر الأخبار
2025-09-11
بولندا تدعو إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي بعد خرق مسيرات مجالها الجوي
آخر الأخبار
2025-09-11
بولندا تدعو إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي بعد خرق مسيرات مجالها الجوي
0
أخبار دولية
2025-09-10
بولندا تحذر من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق مسيرات مجالها الجوي
أخبار دولية
2025-09-10
بولندا تحذر من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق مسيرات مجالها الجوي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:44
روبيو: القصف الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق
أخبار دولية
09:44
روبيو: القصف الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق
0
أخبار دولية
09:28
ترامب يتوعد "بالقضاء التام" على حماس إذا رفضت تسليم السلطة
أخبار دولية
09:28
ترامب يتوعد "بالقضاء التام" على حماس إذا رفضت تسليم السلطة
0
أخبار دولية
09:23
قوات الأمن تتهم المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" في مدغشقر
أخبار دولية
09:23
قوات الأمن تتهم المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" في مدغشقر
0
أخبار دولية
09:16
الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين
أخبار دولية
09:16
الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-21
وزيرة الخارجية الفلسطينية: غدًا نشهد يومًا تاريخيًا مع المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية
أخبار دولية
2025-09-21
وزيرة الخارجية الفلسطينية: غدًا نشهد يومًا تاريخيًا مع المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية
0
أخبار دولية
2025-10-03
ترامب: الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" مع كارتلات المخدرات
أخبار دولية
2025-10-03
ترامب: الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" مع كارتلات المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة
0
آخر الأخبار
15:49
تابعوا لحظة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025 الآن مباشرة عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
15:49
تابعوا لحظة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025 الآن مباشرة عبر شاشة الـLBCI
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:14
القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
08:14
القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
08:09
اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
08:09
اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
07:56
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
أمن وقضاء
07:56
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
بيرلا حرب إبنة الجنوب ملكة على عرش جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:54
بيرلا حرب إبنة الجنوب ملكة على عرش جمال لبنان
0
أخبار دولية
06:31
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
أخبار دولية
06:31
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
0
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد
0
أخبار لبنان
05:35
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
أخبار لبنان
05:35
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
0
أخبار لبنان
04:39
سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات
أخبار لبنان
04:39
سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات
0
أخبار لبنان
04:34
جعجع من معراب: صوتكم يحدد مسار لبنان والإنتخابات النيابية 2026 معركة وجودية
أخبار لبنان
04:34
جعجع من معراب: صوتكم يحدد مسار لبنان والإنتخابات النيابية 2026 معركة وجودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
2
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
3
موضة وجمال
16:08
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
16:08
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
4
موضة وجمال
16:51
بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)
موضة وجمال
16:51
بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)
5
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
6
موضة وجمال
15:42
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:42
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
7
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
8
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More