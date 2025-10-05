وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد نقلًا عن بيانات من وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.