الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو وأمر قضائي يمنع إرسالها إلى بورتلاند

أخبار دولية
2025-10-05 | 03:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو وأمر قضائي يمنع إرسالها إلى بورتلاند
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو وأمر قضائي يمنع إرسالها إلى بورتلاند

أعطى دونالد ترامب الضوء الأخضر لنشر قوات من الحرس الوطني في شيكاغو حيث أطلق عنصر في قوات إنفاذ القانون الفدرالية السبت النار على سائقة سيارة يشتبه بأنها كانت مسلحة، بينما عرقلت قاضية مسعى الرئيس الجمهوري لإرسال الجيش إلى مدينة بورتلاند الديموقراطية أيضًا.
     
وتضع الأزمة المتصاعدة في أنحاء البلاد حملة ترامب ضد الجريمة والهجرة والتي تزداد عسكرتها في مواجهة الديموقراطيين الذين يتّهمونه بالاستبداد لإحكام قبضته على السلطة.
     
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون: "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية في شيكاغو بعد أسابيع على تهديد الجمهوريين بإرسال قوات إلى المدينة الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة رغم رفض المسؤولين المحليين". 
     
وأضافت: "لن يغض الرئيس ترامب النظر عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية".
     
واعتبر السناتور عن إلينوي ديك دوربن الخطوة بأنها "فصل مخز في تاريخ أمتنا"، مشيرًا إلى أن "الرئيس ليس عازمًا على مكافحة الجريمة. إنه عازم على نشر الخوف".
     
ويأتي تحرك إدارة ترامب حيال شيكاغو وبورتلاند بعد نشر قوات في لوس أنجليس وواشنطن حيث نفذت مجموعات من العناصر الملثمين والمسلحين الذين يستخدمون مركبات لا تحمل أي علامات وأخرى مصفحة عمليات دهم استهدفت أحياء سكنية وأعمالًا تجارية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.
     
واعتبر ترامب مرارًا أن بورتلاند "دمرتها الحرب" وتعاني من انتشار الجرائم العنيفة. لكن في أمر من المحكمة صدر السبت، كتبت القاضية كارين إميرغوت أن "قرار الرئيس كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق".
     
ورغم أن المدينة شهدت هجمات متفرقة على العناصر الفدراليين والممتلكات الفدرالية، إلا أن إدارة ترامب فشلت في إثبات أن "أحداث العنف تلك كانت جزءًا من محاولة منظمة للإطاحة بالحكومة ككل"، بحسب ما كتبت إميرغوت التي أصدرت أمرًا تقييديًا موقتًا.
     
وقالت إن تظاهرات بورتلاند لم تشكل "خطر وقوع تمرد"، مؤكدةً أنه بإمكان "قوات إنفاذ القانون العادية" التعامل مع حوادث من هذا القبيل.
     
من جانبه، أشاد السناتور عن أوريغون رون وايدن بالأمر، قائلًا إن هذا "الانتصار يدعم ما يعرفه أهالي أوريغون في الأساس: لا نحتاج أو نرغب في أن يثير دونالد ترامب العنف عبر نشر قوات فدرالية في ولايتنا".
     
أما نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، فأشار عبر الشبكات الاجتماعية إلى أن قرار القاضية هو "تمرد مخالف للقانون"، واتهم القادة المحليين في أوريغون بتنفيذ "هجوم إرهابي منظم ضد الحكومة الفدرالية".

أخبار دولية

الحرس

الوطني

شيكاغو

قضائي

إرسالها

بورتلاند

LBCI التالي
الإنتخابات السورية إنطلقت... هذه الأجواء
مقتل شخصين في هجوم جوي روسي على منطقة لفيف الأوكرانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-29

ولاية أوريغون الأميركية تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في مدينة بورتلاند

LBCI
أخبار دولية
2025-09-29

البنتاغون: تعبئة مئتي عنصر من الحرس الوطنيّ لنشرهم في بورتلاند

LBCI
أخبار دولية
2025-09-16

ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى ممفيس

LBCI
أخبار دولية
2025-09-27

ترامب يجيز نشر "كل القوات المسلحة الضرورية" في بورتلاند

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:02

عشرات الآلاف يتظاهرون في الرباط ضد "المجازر" في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:44

روبيو: القصف الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق

LBCI
أخبار دولية
09:28

ترامب يتوعد "بالقضاء التام" على حماس إذا رفضت تسليم السلطة

LBCI
أخبار دولية
09:23

قوات الأمن تتهم المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" في مدغشقر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-21

وزيرة الخارجية الفلسطينية: غدًا نشهد يومًا تاريخيًا مع المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

ترامب: الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" مع كارتلات المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة

LBCI
آخر الأخبار
15:49

تابعوا لحظة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025 الآن مباشرة عبر شاشة الـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:14

القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
08:09

اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:56

وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

بيرلا حرب إبنة الجنوب ملكة على عرش جمال لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:31

إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد

LBCI
أخبار لبنان
05:35

رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

LBCI
أخبار لبنان
04:39

سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
04:34

جعجع من معراب: صوتكم يحدد مسار لبنان والإنتخابات النيابية 2026 معركة وجودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
14:37

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
موضة وجمال
16:08

في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:51

بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:38

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
15:42

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:13

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More