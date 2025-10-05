مقتل شخصين في هجوم جوي روسي على منطقة لفيف الأوكرانية

أعلن ماكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف الأوكرانية اليوم الأحد أن ضربة روسية بطائرات مسيرة وصواريخ على المنطقة الواقعة بغرب أوكرانيا خلال الليل أسفرت عن مقتل شخصين.



وقال كوزيتسكي على تطبيق تيليغرام للتراسل إن شخصين آخرين أصيبا بجروح.