21 من 49 إسبانيا كانوا على متن أسطول المساعدات لغزة سيغادرون إسرائيل الأحد

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس أن مجموعة أولى تضم 21 إسبانيا من أصل 49 كانوا على متن أسطول المساعدات لغزة والذي اعترضته اسرائيل هذا الأسبوع، سيعودون الى إسبانيا الاحد.



وقال الباريس في اتصال هاتفي مع التلفزيون الإسباني العام: "توصلنا الى اتفاق مع إسرائيل لتتمكن مجموعة أولى تضم 21 مواطنا إسبانيا من مغادرة تل أبيب اليوم والوصول الى إسبانيا، إذا لم يتسبب أمر ما بتعطيل خططنا".