الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البرلمان الإيراني يوافق على إزالة أصفار من العملة المحلية

أخبار دولية
2025-10-05 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البرلمان الإيراني يوافق على إزالة أصفار من العملة المحلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البرلمان الإيراني يوافق على إزالة أصفار من العملة المحلية

نالت إيران موافقة البرلمان على إجراء إصلاح نقدي شامل بإزالة أربعة أصفار من عملتها المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة لتيسير المعاملات بعد تسجيل تضخم لسنوات.

ويظهر موقع بونباست دوت كوم لتتبع العملات أن التضخم الذي تجاوز 35 بالمئة على مدى سنوات تسبب بهبوط العملة الإيرانية إلى مليون و150 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة، مما جعل من الصعب على الإيرانيين استيعاب الفواتير أو البيانات المالية.

وأوردت وسائل الإعلام الرسمية نبأ الموافقة اليوم بعد أن تعامل البرلمان مع اعتراضات مجلس صيانة الدستور لإقرار مشروع القانون الذي كان قيد الإعداد منذ سنوات عدة.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان شمس الدين حسين للتلفزيون الرسمي: "العملة ستبقى الريال والتغييرات لن تكون بين عشية وضحاها".

وأضاف: "أمام البنك المركزي ما يصل إلى عامين للتحضير لهذا التغيير. بعد ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات سيتم خلالها تداول كلتا الفئتين".

وأوضح حسين أن هذه الخطوة ستجعل من السهل استخدام الريال في المعاملات والحسابات، مشيرا الى أن التضخم المرتفع قلل بشدة من جدوى الأوراق النقدية.

ومع ذلك، لا تزال هذه الخطوة مثيرة للجدل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن النائب حسين صمصامي قوله: "لا يمكن إحياء هيبة العملة المحلية بإزالة أربعة أصفار. بدلا من ذلك، يمكن تحقيق هذا فقط من خلال تعزيز القيمة الحقيقية للعملة".

أخبار دولية

البرلمان

إيران

أصفار

العملة المحلية

الريال

LBCI التالي
وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تعاون دولي سريع لتنفيذ خطة ترامب
21 من 49 إسبانيا كانوا على متن أسطول المساعدات لغزة سيغادرون إسرائيل الأحد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-02

المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني: هناك إجماع في البرلمان على أن يكون ردنا على الترويكا الأوروبية رادعا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-01

ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على السلع الأميركية إلى الصفر

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-11

نتنياهو: عندما ضربنا إيران تمكنا من إزالة تهديد وجودي لنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:02

عشرات الآلاف يتظاهرون في الرباط ضد "المجازر" في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:44

روبيو: القصف الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق

LBCI
أخبار دولية
09:28

ترامب يتوعد "بالقضاء التام" على حماس إذا رفضت تسليم السلطة

LBCI
أخبار دولية
09:23

قوات الأمن تتهم المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" في مدغشقر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:14

القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-28

مأساة جديدة على طرقات لبنان...

LBCI
أخبار دولية
2025-09-24

الرئيس البولندي يؤكد أمام الأمم المتّحدة استعداد بلاده "للدفاع عن أراضيها"

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-30

لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:14

القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
08:09

اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:56

وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

بيرلا حرب إبنة الجنوب ملكة على عرش جمال لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:31

إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد

LBCI
أخبار لبنان
05:35

رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

LBCI
أخبار لبنان
04:39

سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
04:34

جعجع من معراب: صوتكم يحدد مسار لبنان والإنتخابات النيابية 2026 معركة وجودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
14:37

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
موضة وجمال
16:08

في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:51

بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:38

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
15:42

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:13

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More