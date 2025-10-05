الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البرلمان الإيراني يوافق على إزالة أصفار من العملة المحلية
أخبار دولية
2025-10-05 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البرلمان الإيراني يوافق على إزالة أصفار من العملة المحلية
نالت إيران موافقة البرلمان على إجراء إصلاح نقدي شامل بإزالة أربعة أصفار من عملتها المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة لتيسير المعاملات بعد تسجيل تضخم لسنوات.
ويظهر موقع بونباست دوت كوم لتتبع العملات أن التضخم الذي تجاوز 35 بالمئة على مدى سنوات تسبب بهبوط العملة الإيرانية إلى مليون و150 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة، مما جعل من الصعب على الإيرانيين استيعاب الفواتير أو البيانات المالية.
وأوردت وسائل الإعلام الرسمية نبأ الموافقة اليوم بعد أن تعامل البرلمان مع اعتراضات مجلس صيانة الدستور لإقرار مشروع القانون الذي كان قيد الإعداد منذ سنوات عدة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان شمس الدين حسين للتلفزيون الرسمي: "العملة ستبقى الريال والتغييرات لن تكون بين عشية وضحاها".
وأضاف: "أمام البنك المركزي ما يصل إلى عامين للتحضير لهذا التغيير. بعد ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات سيتم خلالها تداول كلتا الفئتين".
وأوضح حسين أن هذه الخطوة ستجعل من السهل استخدام الريال في المعاملات والحسابات، مشيرا الى أن التضخم المرتفع قلل بشدة من جدوى الأوراق النقدية.
ومع ذلك، لا تزال هذه الخطوة مثيرة للجدل.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن النائب حسين صمصامي قوله: "لا يمكن إحياء هيبة العملة المحلية بإزالة أربعة أصفار. بدلا من ذلك، يمكن تحقيق هذا فقط من خلال تعزيز القيمة الحقيقية للعملة".
أخبار دولية
البرلمان
إيران
أصفار
العملة المحلية
الريال
التالي
وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تعاون دولي سريع لتنفيذ خطة ترامب
21 من 49 إسبانيا كانوا على متن أسطول المساعدات لغزة سيغادرون إسرائيل الأحد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-09
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني
آخر الأخبار
2025-09-09
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني
0
آخر الأخبار
2025-09-02
المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني: هناك إجماع في البرلمان على أن يكون ردنا على الترويكا الأوروبية رادعا
آخر الأخبار
2025-09-02
المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني: هناك إجماع في البرلمان على أن يكون ردنا على الترويكا الأوروبية رادعا
0
أخبار دولية
2025-09-01
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على السلع الأميركية إلى الصفر
أخبار دولية
2025-09-01
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على السلع الأميركية إلى الصفر
0
آخر الأخبار
2025-09-11
نتنياهو: عندما ضربنا إيران تمكنا من إزالة تهديد وجودي لنا
آخر الأخبار
2025-09-11
نتنياهو: عندما ضربنا إيران تمكنا من إزالة تهديد وجودي لنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:02
عشرات الآلاف يتظاهرون في الرباط ضد "المجازر" في غزة
أخبار دولية
10:02
عشرات الآلاف يتظاهرون في الرباط ضد "المجازر" في غزة
0
أخبار دولية
09:44
روبيو: القصف الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق
أخبار دولية
09:44
روبيو: القصف الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق
0
أخبار دولية
09:28
ترامب يتوعد "بالقضاء التام" على حماس إذا رفضت تسليم السلطة
أخبار دولية
09:28
ترامب يتوعد "بالقضاء التام" على حماس إذا رفضت تسليم السلطة
0
أخبار دولية
09:23
قوات الأمن تتهم المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" في مدغشقر
أخبار دولية
09:23
قوات الأمن تتهم المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" في مدغشقر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:14
القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
08:14
القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
2025-09-28
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
أخبار لبنان
2025-09-28
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
0
أخبار دولية
2025-09-24
الرئيس البولندي يؤكد أمام الأمم المتّحدة استعداد بلاده "للدفاع عن أراضيها"
أخبار دولية
2025-09-24
الرئيس البولندي يؤكد أمام الأمم المتّحدة استعداد بلاده "للدفاع عن أراضيها"
0
صحة وتغذية
2025-09-30
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها
صحة وتغذية
2025-09-30
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:14
القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
08:14
القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
08:09
اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
08:09
اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
07:56
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
أمن وقضاء
07:56
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
بيرلا حرب إبنة الجنوب ملكة على عرش جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:54
بيرلا حرب إبنة الجنوب ملكة على عرش جمال لبنان
0
أخبار دولية
06:31
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
أخبار دولية
06:31
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
0
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد
أخبار لبنان
06:10
الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد
0
أخبار لبنان
05:35
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
أخبار لبنان
05:35
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
0
أخبار لبنان
04:39
سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات
أخبار لبنان
04:39
سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات
0
أخبار لبنان
04:34
جعجع من معراب: صوتكم يحدد مسار لبنان والإنتخابات النيابية 2026 معركة وجودية
أخبار لبنان
04:34
جعجع من معراب: صوتكم يحدد مسار لبنان والإنتخابات النيابية 2026 معركة وجودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
2
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
3
موضة وجمال
16:08
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
16:08
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
4
موضة وجمال
16:51
بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)
موضة وجمال
16:51
بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)
5
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
6
موضة وجمال
15:42
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:42
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
7
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
8
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More