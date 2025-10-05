قيادي بارز في حماس: الحركة حريصة على التوصل لاتفاق وبدء التبادل "فورا"

أكد قيادي بارز في حماس حرص الحركة على التوصل لاتفاق لوقف الحرب المتواصلة منذ عامين في قطاع غزة والبدء "فورا" بعملية تبادل للرهائن الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين.



وتستضيف القاهرة الأحد مفاوضين من إسرائيل وحركة حماس لبحث مسألة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة والفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل في سياق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.



وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية".



وأضاف: "يتوجب على الاحتلال عدم تعطيل تنفيذ خطة الرئيس ترامب. إذا كان لديه نوايا في الوصول لاتفاق فحماس جاهزة".



من جهته، قال مسؤول فلسطيني مطلع على سير المفاوضات إن المباحثات غير المباشرة ستشهد "تبادل رسائل بين الطرفين (حماس وإسرائيل) عبر الوسطاء المصريين والقطريين"، مضيفا: "من المتوقع أن يتواجد وفدا الطرفين في المبنى نفسه وبعيدا من وسائل الإعلام".



وأوضح المسؤول أن المفاوضات تهدف إلى "مناقشة تهيئة الظروف الميدانية لبدء عملية نقل الأسرى المحتجزين في غزة تمهيدا للشروع في تنفيذ عملية التبادل".



وكشف أنه خلال الاتصالات مع الوسطاء خلال اليومين الماضين "أكدت حماس أنه من الضروري أن توقف إسرائيل العمليات العسكرية في مناطق قطاع غزة كافة، ووقف نشاطات الطيران الحربي والاستطلاعي والمسيرات كافة والانسحاب من داخل مناطق مدينة غزة لتهيئة الظروف الميدانية".



وقال: "بالتزامن مع وقف الاحتلال لنشاطاته العسكرية، ستوقف حماس وفصائل المقاومة نشاطاتها وأعمالها العسكرية".



وأوضح المسؤول الفلسطيني أن المباحثات في مصر ستناقش أيضا "خرائط يقدمها الاحتلال حول الانسحابات ومواعيدها والتي ستتزامن مع عملية تبادل الأسرى".



كذلك، سيناقش وفد حماس "قوائم أسماء الأسرى الذين يجب على إسرائيل أن تفرج عنهم" مقابل الرهائن الإسرائيليين.