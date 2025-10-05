الأخبار
البابا لاوون يثني على "التقدم الكبير" نحو السلام في قطاع غزة
أخبار دولية
2025-10-05 | 07:06
البابا لاوون يثني على "التقدم الكبير" نحو السلام في قطاع غزة
رحب البابا لاوون الرابع عشر بـ"التقدم الكبير" الذي تم تحقيقه نحو السلام في قطاع غزة، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار في القطاع المحاصر والمدمر بفعل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وإلى إطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين فيه.
وقال البابا في ختام قداس أحياه في الفاتيكان: "خلال الساعات الأخيرة، في سياق خطير في الشرق الأوسط، أحرز تقدم كبير في مفاوضات السلام، آمل أن يفضي إلى النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "أدعو كل الأشخاص المسؤولين إلى الانخراط في هذا الطريق، إلى إقرار وقف إطلاق نار وإطلاق سراح" من أجل التوصل إلى "سلام عادل ودائم".
كما أبدى قلقا حيال "تصاعد الكراهية المعادية للسامية في العالم" و"حزنه الشديد للمعاناة الهائلة التي تلم بالشعب الفلسطيني في غزة".
وذكر في هذا السياق "الاعتداء الإرهابي" الذي وقع الخميس أمام كنيس في مانشستر بشمال غرب إنكلترا وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح.
