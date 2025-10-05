إجلاء عشرات الآلاف مع وصول الإعصار "ماتمو" إلى جنوب الصين

أجلت السلطات عشرات آلاف الأشخاص من منازلهم عندما ضرب الإعصار "ماتمو" ساحل الصين الجنوبي الأحد، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي.



ووصل الإعصار إلى البر قرابة الساعة 14,50 (6,50 ت غ) في مقاطعة غوانغدونغ، بحسب شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".



وسجّل المركز الوطني للأرصاد الجوية رياحا بلغت سرعتها أكثر من 150 كيلومترا في الساعة.



ومع اقتراب العاصفة القوية، أجلت السلطات 197 ألف شخص من منازلهم في جزيرة هاينان و150 ألفا في مقاطعة غوانغدونغ، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



كما توقفت حركة النقل العام وتم تعليق العمل في مواقع البناء وأغلقت الأعمال التجارية في مدن ساحلية بينها هايكو وونتشانغ وزانجيانغ وماومينغ.



كذلك أعلنت مدينة بيهاي في منطقة قوانغشي الأحد تعليق العمل والصفوف الدراسية والمواصلات.

