روبيو: حرب غزة لم تنته بعد
أخبار دولية
2025-10-05 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روبيو: حرب غزة لم تنته بعد
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الحرب في قطاع غزة لم تنته بعد على الرغم من موافقة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أجزاء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.
وقال روبيو لشبكة إن.بي.سي نيوز عن إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة: "سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت حماس جادة أم لا من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية".
أخبار دولية
ماركو روبيو
الحرب
غزة
التالي
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
إجلاء عشرات الآلاف مع وصول الإعصار "ماتمو" إلى جنوب الصين
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
