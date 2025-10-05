روبيو: حرب غزة لم تنته بعد

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الحرب في قطاع غزة لم تنته بعد على الرغم من موافقة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أجزاء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.



وقال روبيو لشبكة إن.بي.سي نيوز عن إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة: "سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت حماس جادة أم لا من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية".