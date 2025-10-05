نواب فرنسيون اعتقلتهم إسرائيل من أسطول الصمود يبدأون إضرابا عن الطعام

أعلن حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) الأحد أن أربعة من نوابه الذين اعتقلتهم إسرائيل لدى اعتراضها أسطول الصمود المتجه إلى غزة، بدأوا إضرابا عن الطعام.



وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية مانون أوبري في حديث مع "فرانس إنفو" أن "لا أخبار جديدة" عن النواب المعتقلين "سوى كلام قليل مع محاميهم والقنصل الفرنسي الذي تمكن من زيارتهم".



وأضافت "نعرف أن ظروف احتجازهم صعبة، إذ هناك أكثر من عشرة أشخاص في الزنزانة، وأنهم بدأوا إضرابا عن الطعام".



والنواب الأربعة هم فرنسوا بيكمال وماري مسمور في الجمعية الوطنية الفرنسية، وريما حسن وإيما فورو في البرلمان الأوروبي.



وتحدثت أوبري أيضا عن صعوبة في حصولهم على الماء.



وطالبت بتدخل السلطات الفرنسية لاستعادة الفرنسيين المعتقلين لدى إسرائيل والبالغ عددهم ثلاثين، كانوا مشاركين في أسطول الصمود بهدف إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة المُحاصر.

