0min

إسرائيل: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة إنما وقف موقت لبعض القصف

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنما وقف موقت لبعض القصف.



وأشارت الى أن الجيش يستطيع مواصلة عملياته في غزة لأغراض دفاعية.