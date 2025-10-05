ترامب يتوعد "بالقضاء التام" على حماس إذا رفضت تسليم السلطة

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالقضاء التام" على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إذا رفضت التخلي عن السلطة وتسليم السيطرة على قطاع غزة مثلما تهدف خطته لإنهاء الحرب.



ولدى سؤاله عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع وقف قصف القطاع ويؤيد رؤية الولايات المتحدة الأوسع، قال ترامب لشبكة سي.إن.إن أمس السبت: "نعم فيما يخص بيبي" في إشارة الى نتنياهو.



وفي المقابلة التي بُثت اليوم، لفت ترامب الى أنه يتوقع أن يعرف قريبا ما إذا كانت حماس ملتزمة بتحقيق السلام.