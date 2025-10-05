الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جنون فنون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عشرات الآلاف يتظاهرون في الرباط ضد "المجازر" في غزة
أخبار دولية
2025-10-05 | 10:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عشرات الآلاف يتظاهرون في الرباط ضد "المجازر" في غزة
تظاهر عشرات الآلاف في الرباط الأحد احتجاجا على "المجازر" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى تطبيع العلاقات بين بلدهم وإسرائيل، مع اقتراب حلول الذكرى الثانية لاندلاع الحرب.
وجابت التظاهرة أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة المغربية، وأطلق المتظاهرون هتافات طالبت بفتح ممرات لسكان القطاع المُحاصر ووقف "المجازر".
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والمغربية، ولافتات تدعو إلى "إنقاذ الأطفال" و"وقف تجويع غزة".
خرجت هذه التظاهرة بدعوة من جهات عدة، من بينها تحالف يضم قوى إسلامية وأحزابا يسارية.
وقال محمّد بركة أحد المشاركين في التظاهرة لمراسل وكالة فرانس برس "لقد بلغت الحرب مستويات من الرعب لا مثيل لها".
وأضاف الرجل البالغ 56 عاما "نحن نشهد على إبادة جماعية للفلسطينيين".
أخبار دولية
الآلاف
يتظاهرون
الرباط
"المجازر"
التالي
إرتفاع عدد قتلى إنهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 36
ترامب: إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي" وموافقة حماس ستؤذن بوقف إطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-06
هآرتس: الآلاف يتظاهرون في مدينة القدس للمطالبة بإعادة المخطوفين من غزة
آخر الأخبار
2025-09-06
هآرتس: الآلاف يتظاهرون في مدينة القدس للمطالبة بإعادة المخطوفين من غزة
0
أخبار دولية
08:15
إجلاء عشرات الآلاف مع وصول الإعصار "ماتمو" إلى جنوب الصين
أخبار دولية
08:15
إجلاء عشرات الآلاف مع وصول الإعصار "ماتمو" إلى جنوب الصين
0
أخبار دولية
2025-09-28
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة
أخبار دولية
2025-09-28
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة
0
أخبار دولية
2025-10-03
آلاف الإيطاليين يتظاهرون مجددا دعما لغزة
أخبار دولية
2025-10-03
آلاف الإيطاليين يتظاهرون مجددا دعما لغزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:32
حماس تؤكد حرصها على إنجاز التبادل "فورا" عشية محادثات في مصر
أخبار دولية
14:32
حماس تؤكد حرصها على إنجاز التبادل "فورا" عشية محادثات في مصر
0
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
0
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:30
المستشار الألماني يجري اتصالا هاتفيا مع نتنياهو ويصف خطة ترامب بشأن غزة بأنها أفضل فرصة لتحرير الرهائن وإحلال السلام
آخر الأخبار
10:30
المستشار الألماني يجري اتصالا هاتفيا مع نتنياهو ويصف خطة ترامب بشأن غزة بأنها أفضل فرصة لتحرير الرهائن وإحلال السلام
0
أخبار لبنان
09:49
إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في دير قانون النهر..إيهاب حمادة: المقاومة هي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر
أخبار لبنان
09:49
إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في دير قانون النهر..إيهاب حمادة: المقاومة هي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر
0
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-10-01
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل
أخبار لبنان
2025-10-01
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
0
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
0
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
0
أخبار دولية
13:20
انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً
أخبار دولية
13:20
انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
2
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
3
موضة وجمال
16:08
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
16:08
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
4
موضة وجمال
16:51
بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)
موضة وجمال
16:51
بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)
5
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
6
موضة وجمال
15:42
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:42
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
7
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
8
موضة وجمال
16:20
قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)
موضة وجمال
16:20
قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More