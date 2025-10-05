عشرات الآلاف يتظاهرون في الرباط ضد "المجازر" في غزة

تظاهر عشرات الآلاف في الرباط الأحد احتجاجا على "المجازر" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى تطبيع العلاقات بين بلدهم وإسرائيل، مع اقتراب حلول الذكرى الثانية لاندلاع الحرب.



وجابت التظاهرة أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة المغربية، وأطلق المتظاهرون هتافات طالبت بفتح ممرات لسكان القطاع المُحاصر ووقف "المجازر".



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والمغربية، ولافتات تدعو إلى "إنقاذ الأطفال" و"وقف تجويع غزة".



خرجت هذه التظاهرة بدعوة من جهات عدة، من بينها تحالف يضم قوى إسلامية وأحزابا يسارية.



وقال محمّد بركة أحد المشاركين في التظاهرة لمراسل وكالة فرانس برس "لقد بلغت الحرب مستويات من الرعب لا مثيل لها".



وأضاف الرجل البالغ 56 عاما "نحن نشهد على إبادة جماعية للفلسطينيين".