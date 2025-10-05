تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2025، موضحا أن النسخة الجديدة ستنطلق يوم الجمعة المقبل العاشر من تشرين الأول حيث تبدأ بمسيرة ضخمة تستعرض عناصر الموسم الجديدة، في الرابعة عصراً، بجانب "بوليفارد سيتي"، وسيكون الموسم نقلة نوعية في صناعة الترفيه بالمملكة، وامتدادًا للنجاحات التي حققتها المواسم السابقة في ترسيخ مكانة الرياض كوجهة عالمية للترفيه.



وأوضح أن النسخة الأخيرة من موسم الرياض، مثّلت مرحلة جديدة من النمو في القطاع الترفيهي، حيث تجاوز عدد الزوار 20 مليون زائر من أكثر من 135 دولة، وسُجلت أكثر من 3,300 زيارة إعلامية دولية، إلى جانب تحقيق أكثر من 110 مليارات ظهور إعلامي على المنصات العالمية، مما يعكس الحضور الدولي الواسع للموسم ومكانة الرياض المتقدمة ضمن العواصم الأكثر جذبًا للفعاليات العالمية.



وذكر آل الشيخ أن القيمة التقديرية للعلامة التجارية لموسم الرياض بلغت 3.2 مليار دولار أميركي (ما يعادل 12 مليار ريال سعودي)، وهو ما يعكس النمو الكبير في سمعة الموسم عالميًا، وتؤكد أنه أصبح أحد أبرز العلامات الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم.



وأكد أن نسخة هذا العام تشمل 11 منطقة ترفيهية رئيسية تغطي العاصمة الرياض، وتضم 15 بطولة عالمية و34 معرضًا ومهرجانًا، بمشاركة أكثر من 2100 شركة في مختلف المجالات، بنسبة 95% من الشركات المحلية، من خلال 4200 عقد تم إبرامها مع القطاع الخاص، ما يعكس تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.



وأشار إلى أن موسم الرياض 2025 يعزز ريادة المملكة في صناعة الترفيه، من خلال استضافة كبرى الفعاليات العالمية التي تجعل الرياض عاصمة الترفيه في المنطقة، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون محط أنظار صناع الترفيه في العالم، بفضل ما تحتضنه من فعاليات ومؤتمرات كبرى مثل مؤتمر جوي فوروم (Joy Forum) الذي سيُقام يومي 16 و17 تشرين الأول الحالي في منطقة بوليفارد سيتي، ويستضيف أبرز صناع الترفيه في العالم، من بينهم صانع المحتوى الأميركي مستر بيست، ورئيس منظمة UFC دانا وايت، والأسطورة الرياضية جون جونز، وأسطورة كرة السلة الأميركية شاكيل أونيل، والمقدم التلفزيوني والمستثمر الأميركي دايموند جون، والممثل والمخرج الهندي عامر خان، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال الترفيه.



ولفت المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الى أن الموسم الجديد يقدم شراكات عالمية غير مسبوقة، من أبرزها التعاون مع صانع المحتوى الأميركي "مستر بيست" عبر إنشاء منطقة "بيست لاند"، التي تمتد على مساحة 200 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 27 لعبة وتجربة وأكثر من 40 مطعمًا ومتجرًا، إلى جانب جوائز وتحديات تفاعلية موجهة للجمهور، في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.



وفي إطار استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى، أعلن استضافة موسم الرياض للحدث العالمي "رويال رامبل" للمصارعة الحرة، الذي يقام لأول مرة خارج قارة أميركا الشمالية، ما يؤكد التزام الموسم باستقطاب أبرز الفعاليات العالمية، بهدف جعل المملكة مركزًا دوليًا للأحداث الترفيهية الكبرى.



وأوضح أن "منطقة "بوليفارد وورلد" ستواكب موسم 2025 بمحتوى مطور يضم أكثر من 1600 متجر ومحل و350 مطعمًا ومقهى و40 لعبة وتجربة، إلى جانب 24 منطقة فرعية، من بينها ثلاث مناطق جديدة بالكامل هي الكويت وكوريا الجنوبية وإندونيسيا. كما ستشهد منطقة بوليفارد سيتي محتوى ترفيهيًا غنيًا يشمل 8 بطولات رياضية مثل Power Slap 17 وThe Ring V وبطولة موسم الرياض للبادل P1 وبطولة موسم الرياض للسنوكر وماسترز السعودية للسهام، و"كينغز كوب" MENA، إلى جانب 19 تجربة ترفيهية منها 6 تجارب جديدة أبرزها ماين كرافت وبوبي بلاي تايم، بالإضافة إلى 20 حفلة غنائية عربية، و14 مسرحية جديدة".



وقال: "كما ستُقام تجربة "فلاينغ أوفر السعودية" التي تروّج للسياحة في مختلف مناطق المملكة، وهي تجربة جرى العمل عليها على مدى ثلاث سنوات للخروج بهذه النسخة المميزة، حيث تتيح لتسعين شخصًا في الوقت نفسه خوض تجربة تفاعلية لزيارة عدد من مناطق المملكة عن بُعد". وأشار أن معرض "سنيكر كون" سيُقام في "بوليفارد سيتي" للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققه في نسخته السابقة، فيما سيُقام معرض السيارات في "المملكة أرينا" مقدّمًا خمسين سيارة كجوائز للجمهور.



أما في "فيا رياض"، فيتواصل النجاح الذي يحققه معرض "أنا عربية" في كل عام، حيث يقدّم مجموعة واسعة من المنتجات المميزة عبر أجنحة متعددة تمثل عددًا من الدول العربية.



