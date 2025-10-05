حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا ترتفع الى 45 قتيلا

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة مطلع الأسبوع في إندونيسيا الى 45 قتيلا، على ما أفاد مسؤولون الأحد، مع مواصلة انتشال جثث من تحت الأنقاض.



وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطبقات في جزيرة جاوة الاثنين أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.



وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث يودهي برامانتيو بانتشال 19 جثة إضافية الأحد.



وقال أمام صحافيين "بناء على حساباتنا، وصل العدد الاجمالي للضحايا الذين قمنا بإجلائهم الى 149"، موضحا أن من بينهم 45 قتيلا.



وكانت حصيلة سابقة أوردها برامانتيو الأحد أفادت بمقتل 37 شخصا.



وأكد مدير الوكالة المحلية للبحث والانقاذ نانانغ سيجيت الحصيلة.