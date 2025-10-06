حاكم: ترامب يسعى لنشر أفراد من الحرس الوطني في إيلينوي وأوريغون

أعلن جيه بي بريتزكر حاكم ولاية إيلينوي الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإرسال 400 فرد من قوات الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي إيلينوي وأوريغون ومواقع أخرى.



ودعا بريتزكر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إلى سحب أي دعم لهذا القرار فورًا والامتناع عن التنسيق بشأنه.