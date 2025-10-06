الأخبار
إرتفاع عدد قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 50
أخبار دولية
2025-10-06
إرتفاع عدد قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 50
أعلنت الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين أن عدد الطلاب الذين تأكد مقتلهم بعد انهيار مبنى مدرسة الأسبوع الماضي ارتفع إلى 50 على الأقل بعد أن أزالت فرق الإنقاذ معظم الأنقاض، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد هذا العام.
وسقطت أكوام من الخرسانة على مئات الطلاب ومعظمهم فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عامًا، بعد انهيار مبنى مدرسة الخوزيني الإسلامية الداخلية في بلدة سيدوارجو بمقاطعة جاوة الشرقية، ما أدى إلى محاصرتهم ثم موتهم.
وقالت الهيئة في بيان إن فرق الإنقاذ تمكنت باستخدام رافعات من إزالة 80 بالمئة من الأنقاض وعثرت على جثث وأشلاء لضحايا.
وأوضح بودي إيراوان نائب الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث أن 50 شخصًا لقوا حتفهم بناء على الجثث التي تم انتشالها وأنه من المتوقع أن ينهي رجال الإنقاذ عمليات البحث بنهاية اليوم عن 13 ضحية أخرى.
وقالت السلطات إن أساسات المدرسة لم تتحمل أعمال بناء جارية في الطوابق العليا، ما تسبب في حدوث الانهيار.
