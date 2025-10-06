الأخبار
إرتفاع عدد قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 50

أخبار دولية
2025-10-06 | 00:15
أعلنت الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين أن عدد الطلاب الذين تأكد مقتلهم بعد انهيار مبنى مدرسة الأسبوع الماضي ارتفع‭ ‬إلى 50 على الأقل بعد أن أزالت فرق الإنقاذ معظم الأنقاض، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد هذا العام.

وسقطت أكوام من الخرسانة على مئات الطلاب ومعظمهم فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عامًا، بعد انهيار مبنى مدرسة الخوزيني الإسلامية الداخلية في بلدة سيدوارجو بمقاطعة جاوة الشرقية، ما أدى إلى محاصرتهم ثم موتهم.

وقالت الهيئة في بيان إن فرق الإنقاذ تمكنت باستخدام رافعات من إزالة 80 بالمئة من الأنقاض وعثرت على جثث وأشلاء لضحايا.

وأوضح بودي إيراوان نائب الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث أن 50 شخصًا لقوا حتفهم بناء على الجثث التي تم انتشالها وأنه من المتوقع أن ينهي رجال الإنقاذ عمليات البحث بنهاية اليوم عن 13 ضحية أخرى.

وقالت السلطات إن أساسات المدرسة لم تتحمل أعمال بناء جارية في الطوابق العليا، ما تسبب في حدوث الانهيار.

أخبار دولية

انهيار

مدرسة

إندونيسيا

LBCI
أخبار دولية
02:26

ستة مرضى لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مستشفى في الهند

LBCI
أخبار دولية
02:18

أضرار في البنية التحتية للكهرباء في روسيا بعد هجمات أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:14

جهود ايطالية لثني واشنطن عن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات المعكرونة

LBCI
أخبار دولية
01:01

رئيس كوريا الشمالية يتفقد مدمرة بحرية صنعت لـ"معاقبة استفزازات العدو"

