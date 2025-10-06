أكثر من 15 جريحا بإطلاق نار في سيدني

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل يبلغ 60 عاما قالت إنه أطلق نحو خمسين رصاصة في شارع مكتظ في سيدني، ما أسفر عن إصابة أكثر من 15 شخصا بجروح.



وتلّقت الشرطة بلاغا ليل الأحد للتوجه إلى منطقة إينر ويست في سيدني حيث كان المسلّح المشتبه به يطلق النار بشكل عشوائي من شقة باتّجاه السيارات المارّة والشرطة.



ووصلت وحدة كبيرة من الشرطة إلى المنطقة وأغلقت الشارع قبل دخول الشقة الواقعة فوق متجر وتوقيف الرجل. كذلك، صادرت البندقية التي عُثر عليها في المكان.



وقال الموظف جو عازار إنه كان يعمل في الجهة المقابلة من الشارع عندما سمع ما اعتقد أنها ألعاب نارية أو حجارة تُلقى على النوافذ.



وأفاد صحيفة "ذي سيدني مورنينغ هيرالد" بأن "الزجاج الأمامي لسيارة أحد الأشخاص انفجر ثم تهشّم زجاج موقف الحافلات".



وأضاف: "بدأ الشعور السريالي ينتابني"، مشيرا إلى أنه أدرك لاحقا ماذا يحدث.



وتابع: "ساد الخوف والتوتر. حدث كل شيء بشكل سريع، ولم أتمكن من استيعاب ما يحصل".

