السعودية تشتري 455 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية اليوم الاثنين أن المملكة اشترت 455 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.



وكانت الهيئة طلبت شراء 420 ألف طن من القمح في مناقصة أغلقت يوم الجمعة.