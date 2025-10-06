الصليب الأحمر: مستعدون للوساطة في عودة الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للعمل وسيطا محايدا للمساعدة في إعادة الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين إلى عائلاتهم.



وقالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش في بيان: "مستعدون أيضا لإدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بأمان على المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

