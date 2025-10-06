السيسي يشيد بخطة ترامب لغزة قبيل المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخطة نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، قبيل مباحثات غير مباشرة في مصر بين مفاوضين عن حماس وإسرائيل والولايات المتحدة.



وقال السيسي في خطاب بمناسبة حرب تشرين الأول 1973 مع إسرائيل: "لا يسعني إلا أن أوجه التحية والتقدير للرئيس الأميركي دونالد ترامب على مبادرته التي تسعى لوقف اطلاق النار في قطاع غزة".



وأضاف أن "وقف اطلاق النار وعودة الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة وبدء مسار سلمي سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها تعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو السلام الدائم والاستقرار الراسخ".