إسرائيل تعلن ترحيل 171 ناشطا إضافيا من أسطول المساعدات لغزة بينهم غريتا تونبرغ

أعلنت إسرائيل اليوم ترحيل 171 ناشطا إضافيا من "أسطول الصمود العالمي" الذي كان يحمل مساعدات لقطاع غزة، ومن بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس": إن "171 من المحرّضين الإضافيين من أسطول حماس–صمود، من بينهم غريتا تونبرغ، تم ترحيلهم اليوم من إسرائيل إلى اليونان وسلوفاكيا".

وأضافت أن "المُرحّلين يحملون جنسية عدد من الدول بينها اليونان، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، السويد، والمملكة المتحدة" كما نقلت "فرانس برس".