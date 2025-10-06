الجنائية الدولية تدين أول زعيم لفصيل مسلح في جرائم حرب بدارفور

دانت المحكمة الجنائية الدولية أول زعيم لفصيل مسلح يُحاكم على ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من عشرين عاما.



ودانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد.



وستُحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.