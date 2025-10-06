بريطانيا تدعم عددا من مواطنيها المحتجزين في إسرائيل ضمن أسطول مساعدات غزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها تدعم المواطنين البريطانيين المحتجزين في إسرائيل ضمن أفراد أسطول دولي منعته إسرائيل الأسبوع الماضي من إيصال مساعدات إلى غزة، وذلك عقب إطلاق 171 ناشطا.



وقال متحدث باسم الوزارة: "ندعم عددا من المواطنين البريطانيين المحتجزين في إسرائيل، ونحن على تواصل مع السلطات المحلية".