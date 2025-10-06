طائرة تابعة للحكومة السلوفاكية تنقل 9 نشطاء محتجزين من إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية أن سلوفاكيا بدأت في نقل تسعة ناشطين محتجزين لدى إسرائيل إلى العاصمة براتيسلافا اليوم، كاشفة أن النشطاء من هولندا وكندا والولايات المتحدة.



وذكرت الوزارة أن مواطنا سلوفاكيا على متن الطائرة أيضا.



وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من اليوم أن 171 ناشطا كانوا على متن أسطول ينقل مساعدات لغزة، منهم الناشطة بمجال المناخ غريتا تونبري، جرى ترحيلهم إلى اليونان وسلوفاكيا.