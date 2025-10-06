المستشار الألماني يأمل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن خلال الأيام المقبلة

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.



وذكر المتحدث أن المحادثات في مصر يجب أن تفضي الآن إلى اتفاق سريع، وأنه ينبغي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلقاء سلاحها.