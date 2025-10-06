كالاس: الاتحاد الأوروبي يرغب في المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين أن التكتل القاري يرغب في المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة، المدرجة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للحرب في القطاع.



وقالت كالاس ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد راغبا في المشاركة في "مجلس السلام"، "نعم، نعتقد أن لأوروبا دورا كبيرا وعلينا أن نكون أيضا جزءا" منه.



