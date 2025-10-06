ترامب يعلن أنه سيلتقي لولا قريبا "في البرازيل والولايات المتحدة"

اعلن دونالد ترامب الاثنين أنه سيلتقي الرئيس البرازيلي لولا "في مستقبل قريب، في الولايات المتحدة والبرازيل"، بعدما أجرى معه مكالمة هاتفية "جيدة جدا".



واضاف الرئيس الاميركي عبر منصته تروث سوشال "سنجري مباحثات أخرى"، موضحا أنهما ناقشا خصوصا موضوعي الاقتصاد والتجارة.

