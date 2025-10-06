الأخبار
الرئاسة البرازيلية: لولا وترامب أجريا مباحثات هاتفية "ودية"

أخبار دولية
2025-10-06 | 12:33
الرئاسة البرازيلية: لولا وترامب أجريا مباحثات هاتفية "ودية"
الرئاسة البرازيلية: لولا وترامب أجريا مباحثات هاتفية "ودية"

طلب الرئيس البرازيلي من نظيره الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الاضافية التي تشمل قسما من الصادرات البرازيلية، وذلك خلال أول اتصال هاتفي بينهما طغى عليه الطابع "الودي"، بحسب الرئاسة البرازيلية.
     
وذكرت الرئاسة أنه خلال هذه المكالمة التي "استمرت ثلاثين دقيقة"، طلب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا من ترامب "رفع الضريبة الاضافية التي فرضت على سلع برازيلية ورفع القيود بحق السلطات البرازيلية".
     
ومنذ السادس من آب، فرضت على قسم كبير من الصادرات البرازيلية الى الولايات المتحدة رسوم إضافية عقابية بنسبة خمسين في المئة، ردا على إجراءات القضاء البرازيلي بحق الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
     

أخبار دولية

لويس ايناسيو لولا دا سيلفا

ترامب

الرسوم

LBCI
أخبار دولية
14:16

ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة اعتبارا من أول تشرين الثاني

LBCI
أخبار دولية
14:01

الدنمارك ستعزز الرقابة على ناقلات النفط لمكافحة الأسطول الشبح الروسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

نتنياهو يحارب الـGen Z

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:59

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
06:20

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح

LBCI
أمن وقضاء
11:41

نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
خبر عاجل
07:39

الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله

LBCI
فنّ
09:42

بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره

LBCI
خبر عاجل
11:58

معلومات للـLBCI: طرح الرئيس سلام تعليق عمل جمعيّة "رسالات" الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحّة ان يكون إتمام التحقيق قبل اي اجراء لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال اجراءات التحقيق

LBCI
أمن وقضاء
13:07

العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI

LBCI
خبر عاجل
05:41

غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام زبدين - النبطية

