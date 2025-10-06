الرئاسة البرازيلية: لولا وترامب أجريا مباحثات هاتفية "ودية"

طلب الرئيس البرازيلي من نظيره الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الاضافية التي تشمل قسما من الصادرات البرازيلية، وذلك خلال أول اتصال هاتفي بينهما طغى عليه الطابع "الودي"، بحسب الرئاسة البرازيلية.



وذكرت الرئاسة أنه خلال هذه المكالمة التي "استمرت ثلاثين دقيقة"، طلب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا من ترامب "رفع الضريبة الاضافية التي فرضت على سلع برازيلية ورفع القيود بحق السلطات البرازيلية".



ومنذ السادس من آب، فرضت على قسم كبير من الصادرات البرازيلية الى الولايات المتحدة رسوم إضافية عقابية بنسبة خمسين في المئة، ردا على إجراءات القضاء البرازيلي بحق الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

