بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع في الشرق الأوسط وبرنامج إيران النووي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة.وعبر بوتين ونتنياهو عن اهتمامهما بإيجاد حلول تفاوضية للوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا.