البيت الأبيض: نعمل جاهدين لإحراز تقدم في خطة غزة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل جاهدة لإحراز تقدم في خطة مقترحة لإنهاء الصراع في غزة في أسرع وقت ممكن.وأشارت إلى أن مناقشات فنية تجري في الوقت الراهن.