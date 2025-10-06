في ألبانيا: إطلاق نار خلال جلسة محاكمة... ومقتل قاض

تعرّض قاض في محكمة الاستئناف في تيرانا لإطلاق نار خلال جلسة محاكمة من قبل رجل كان ماثلا أمامه لخلاف على قطعة أرض أوقف سريعا، بحسب ما أعلنت الشرطة الألبانية في بيان.



وكان أستريت كالايا يترأس الجلسة عندما أخرج الرجل سلاحا وأطلق عليه النار. وأوضحت الشرطة أن القاضي "فارق الحياة متأثّرا بجروحه في طريقه إلى المستشفى".



وأصيب والد وابنه كانا طرفا في المحاكمة بالرصاص أيضا ونقلا إلى المستشفى، لكن حياتهما ليست في خطر.



وقال مطلق النار الذي مثل في المحكمة على خلفية خلاف بشأن ملكية قطعة أرض إنه كان "على وشك خسارة" القضية، ولهذا السبب أطلق النار على القاضي، بحسب الإعلام المحلي.



وكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في منشور على اكس: "هذا الاعتداء الإجرامي يستدعي من دون أدنى شكّ أقصى ردّ قضائي في حقّ المعتدي".



وقال: "يشكّل هذا الحدث المأسوي في رأيي أقوى حجّة لتشديد قانون العقوبات بدرجة كبيرة في ما يخصّ اقتناء أسلحة غير مرخّص لها"، مقدّما التعازي لعائلة أستريت كالايا.



وينصّ القانون الألباني على عقوبة سجن تصل مدّتها القصوى إلى ثلاث سنوات في حال حيازة أسلحة نارية على نحو غير قانوني.



وندّد الرئيس الألباني بيرم بيغاي بدوره بالهجوم الذي أودى بالقاضي، مشيرا إلى أنه "هجوم رهيب على النظام القضائي برمّته".