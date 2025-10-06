ترامب: حماس وافقت على أمور مهمّة... وأعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ حماس "وافقت على أمور مهمّة للغاية"، وذلك في وقت تستضيف فيه مصر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية لإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة بين الطرفين منذ عامين.



وردّا على سؤال عن سير المفاوضات في مصر، قال الرئيس الأميركي للصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض: "أعتقد أنّ الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أنّ حماس وافقت على أمور مهمّة للغاية".



وأعلن ترامب أنه يعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا.