إسرائيل تُحيي الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول على وقع محادثات لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
2025-10-07 | 00:01
إسرائيل تُحيي الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول على وقع محادثات لإنهاء حرب غزة
تحيي إسرائيل الثلاثاء الذكرى السنوية الثانية للهجوم غير المسبوق الذي شنّته ضدّها حركة حماس في السابع من تشرين الأول وأشعل فتيل حرب مدمّرة لا تزال متواصلة في قطاع غزة، في حين يجري الطرفان مفاوضات غير مباشرة في مصر لإنهاء هذه الحرب.
وصبيحة السابع من تشرين الأول 2023، في ختام عيد العرش اليهودي (سوكوت)، شنّت فصائل مسلّحة بقيادة حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، لتشهد بذلك الدولة العبرية اليوم الأكثر دموية على الإطلاق في تاريخها.
ويومها، اخترق المقاتلون الفلسطينيون الحدود الجنوبية للدولة العبرية حيث هاجموا بالأسلحة النارية والقذائف والعبوات الناسفة البلدات والتجمّعات السكانية الإسرائيلية فضلا عن مهرجان موسيقي أقيم يومها في الصحراء.
وأسفر الهجوم عن مقتل 1,219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كما اختطف المهاجمون 251 شخصا اقتادوهم رهائن إلى قطاع غزة حيث لا يزال 47 منهم محتجزين، من بينهم 25 رهينة يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا مصرعهم.
والثلاثاء، تُقام في إسرائيل فعاليات تذكارية بمناسبة ذكرى الهجوم.
أخبار دولية
أخبار دولية
00:32
أهالي ضحايا مهرجان نوفا جنوبي إسرائيل يلتزمون دقيقة صمت في الذكرى الثانية لهجوم حماس
أخبار دولية
00:32
أهالي ضحايا مهرجان نوفا جنوبي إسرائيل يلتزمون دقيقة صمت في الذكرى الثانية لهجوم حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
0
أخبار لبنان
2025-09-16
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
2025-09-16
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
0
أخبار دولية
07:53
ماذا عن الاجتماع بين حماس وإسرائيل في القاهرة عشية الذكرى الثانية لطوفان الأقصى؟
أخبار دولية
07:53
ماذا عن الاجتماع بين حماس وإسرائيل في القاهرة عشية الذكرى الثانية لطوفان الأقصى؟
0
أخبار دولية
05:57
غوتيريش يدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل والمنطقة فورا
أخبار دولية
05:57
غوتيريش يدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل والمنطقة فورا
0
أخبار دولية
04:47
67 قتيلا حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا مع انتهاء عمليات البحث
أخبار دولية
04:47
67 قتيلا حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا مع انتهاء عمليات البحث
0
أخبار دولية
03:39
إعلام رسمي: مقتل 2 من أفراد الأمن بالحرس الثوري في هجوم بغرب إيران
أخبار دولية
03:39
إعلام رسمي: مقتل 2 من أفراد الأمن بالحرس الثوري في هجوم بغرب إيران
0
أخبار دولية
02:49
المباحثات بين إسرائيل وحماس "إيجابية" وتستأنف الثلاثاء
أخبار دولية
02:49
المباحثات بين إسرائيل وحماس "إيجابية" وتستأنف الثلاثاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
0
اسرار
23:30
أسرار الصحف 07-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 07-10-2025
0
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
0
صحة وتغذية
07:21
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
07:21
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
0
أخبار دولية
13:20
المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة
أخبار دولية
13:20
المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة
0
أمن وقضاء
13:16
الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر
أمن وقضاء
13:16
الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان
تقارير نشرة الاخبار
13:03
بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان
1
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
2
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
4
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
5
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
6
فنّ
09:42
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
فنّ
09:42
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
7
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
8
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
