غوتيريش "يدين بشدّة" اعتقال الحوثيين تسعة موظفين أمميين إضافيين

دان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الإثنين اعتقال المتمردين الحوثيين تعسّفيا تسعة موظفين أمميّين إضافيين واستيلائهم على أصول ومرافق تابعة للمنظمة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إنّه في أحدث تطور "احتجزت سلطات الأمر الواقع الحوثية تسعة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة الذين احتجزتهم تعسّفيا منذ 2021 إلى 53 موظفا".



وأضاف أنّ "الأمين العام يدين بشدّة استمرار الاحتجازات التعسفية لموظفيه وشركائهم" في اليمن.



وأوضح دوجاريك أنّ غوتيريش يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن هؤلاء الموظفين، وكذلك عن جميع أعضاء "المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية" المحتجزين في اليمن.

