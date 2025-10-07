الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أهالي ضحايا مهرجان نوفا جنوبي إسرائيل يلتزمون دقيقة صمت في الذكرى الثانية لهجوم حماس

أخبار دولية
2025-10-07 | 00:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أهالي ضحايا مهرجان نوفا جنوبي إسرائيل يلتزمون دقيقة صمت في الذكرى الثانية لهجوم حماس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أهالي ضحايا مهرجان نوفا جنوبي إسرائيل يلتزمون دقيقة صمت في الذكرى الثانية لهجوم حماس

التزم أهالي ضحايا مهرجان"نوفا" للموسيقى جنوبي إسرائيل صباح الثلاثاء دقيقة صمت إحياء للذكرى السنوية الثانية لمقتل أحبائهم في هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023 وأشعل فتيل الحرب المتواصلة مذّاك بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في قطاع غزة.
     
وأفادت صحافية في وكالة فرانس برس بأنّ عشرات من أقارب الضحايا شاركوا في إحياء ذكرى أخبائهم في الموقع الذي تحوّل منذ الهجوم إلى نصب تذكاري، ووقفوا دقيقة صمت في تمام الساعة 06,29 (03,29 ت غ) في نفس اللحظة التي بدأ فيها الهجوم قبل عامين.
   

أخبار دولية

ضحايا

مهرجان

جنوبي

إسرائيل

يلتزمون

دقيقة

الذكرى

الثانية

لهجوم

LBCI التالي
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط في 2025
قتيلان في قصف للقوات الكردية على حلب في شمال سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:53

ماذا عن الاجتماع بين حماس وإسرائيل في القاهرة عشية الذكرى الثانية لطوفان الأقصى؟

LBCI
أخبار دولية
00:01

إسرائيل تُحيي الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول على وقع محادثات لإنهاء حرب غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

بدء جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

وزيرة التربية: للوقوف دقيقة صمت في بداية اليوم الدراسيّ الاثنين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:57

غوتيريش يدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل والمنطقة فورا

LBCI
أخبار دولية
04:47

67 قتيلا حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا مع انتهاء عمليات البحث

LBCI
أخبار دولية
03:39

إعلام رسمي: مقتل 2 من أفراد الأمن بالحرس الثوري في هجوم بغرب إيران

LBCI
أخبار دولية
02:49

المباحثات بين إسرائيل وحماس "إيجابية" وتستأنف الثلاثاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-04

الحكم على مغني الراب ديدي بالسجن أربع سنوات وشهرين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:42

اليونسكو تنتخب المصري خالد العناني مديرا عاما

LBCI
اخبار البرامج
2025-09-07

تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:21

كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

نتنياهو يحارب الـGen Z

LBCI
أخبار دولية
13:20

المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:16

الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
اقتصاد
02:23

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:59

بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام

LBCI
أمن وقضاء
13:07

العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:30

جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
فنّ
09:42

بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره

LBCI
خبر عاجل
14:51

معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات

LBCI
خبر عاجل
06:20

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More