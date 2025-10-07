أهالي ضحايا مهرجان نوفا جنوبي إسرائيل يلتزمون دقيقة صمت في الذكرى الثانية لهجوم حماس

التزم أهالي ضحايا مهرجان"نوفا" للموسيقى جنوبي إسرائيل صباح الثلاثاء دقيقة صمت إحياء للذكرى السنوية الثانية لمقتل أحبائهم في هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023 وأشعل فتيل الحرب المتواصلة مذّاك بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في قطاع غزة.



وأفادت صحافية في وكالة فرانس برس بأنّ عشرات من أقارب الضحايا شاركوا في إحياء ذكرى أخبائهم في الموقع الذي تحوّل منذ الهجوم إلى نصب تذكاري، ووقفوا دقيقة صمت في تمام الساعة 06,29 (03,29 ت غ) في نفس اللحظة التي بدأ فيها الهجوم قبل عامين.

