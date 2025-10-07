قتيلان في قصف للقوات الكردية على حلب في شمال سوريا

قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السورية ومدني واحد على الأقلّ في حلب (شمال) ليل الإثنين في قصف شنّته القوات الكردية في إطار تجدّد التوتّرات بينها وبين دمشق، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.



من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى "تصعيد عسكري خطير في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية" اللذين تقطنهما غالبية كردية في العاصمة الاقتصادية للبلاد.



وأوضح المرصد أنّ قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية "نفّذت قصفا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الحيّين" واستخدمت كذلك "طائرات مسيّرة انتحارية لاستهداف مواقع في عمق الشيخ مقصود، ما تسبّب في أضرار مادية كبيرة".



ومنذ أطاحت فصائل معارضة إسلامية ببشار الأسد في كانون الأوّل 2024 أصبحت حلب تحت سيطرة القوات الموالية للسلطات الجديدة في دمشق.

